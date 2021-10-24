Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства страны.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США внести россиян в категорию "бездомных национальностей" — стран, граждане которых не могут получать американскую визу в консульствах на своей территории.