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Аналитик Миронов: было бы правильно ввести талоны на еду для бедных слоев населения

В связи с масштабным ростом цен на продовольствие в мировой и российской экономике правительство может принять решение о введении талонов на еду для наименее обеспеченных слоев населения.
URA.Ru
Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предрек введение продовольственных талонов в России для наиболее бедных слоев населения.
Lenta.ru
Из-за дефицита и высокой цены на газ, многие предприятия, производящие удобрения, «могут просто закрыться».
Lenta.ru
По мнению регулятора, увеличение цен на мировых рынках заставляет предприятия закладывать возросшие издержки в стоимость продукции для конечных потребителей.
Lenta.ru

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