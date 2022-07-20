Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что сейчас нет точной информации о том, как Банк России и Минфин распорядятся иностранной валютой, приобретаемой у «дружественных» стран.
Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя нынешние события на Украине, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.
Tor Browser 11.5 «преобразует пользовательский опыт подключения к Tor из регионов с жесткой цензурой», согласно американской некоммерческой организации, которая управляет программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мировое сообщество ожидает массовый голод, дестабилизация и массовая миграция, если оно не справится с продовольственным кризисом.