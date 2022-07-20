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Аналитик Миронюк допустил накопление валюты Банком России и Минфином в фондах

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что сейчас нет точной информации о том, как Банк России и Минфин распорядятся иностранной валютой, приобретаемой у «дружественных» стран.
Lenta.ru
В случае запуска модифицированного бюджетного правила, приобретаемая иностранная валюта "дружественных" стран может накапливаться и частично инвестироваться.
ПРАЙМ
Денежные средства могут быть направлены на приобретение долговых бумаг дружественных государств.
ФАН
Доля золота в совокупных международных резервах РФ (к которым может быть отнесена вновь покупаемая валюта), вероятно, увеличится с текущих 20%.
ПРАЙМ

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