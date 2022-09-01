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Аналитик Миронюк: к концу года доллар может достичь 80 рублей при крупных закупках юаней

По данным СМИ, Россия рассматривает покупку в юанях и прочих дружественных валютах в этом году на 70 млрд долларов.
РИА Новости
Если покупки начнутся в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов.
РИА Новости
До 2020 года бюджетному правилу "приписывали" ослабление национальной валюты примерно на 10 рублей за доллар.
ПРАЙМ
Если сообщение информационного агентства подтвердится, и объемы выкупа будут существенно больше обозначенных ранее, рубль рискует преодолеть отметку 80 за доллар к концу текущего года, заключил аналитик.
ПРАЙМ

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Аналитик Миронюк: к концу года доллар может достичь 80 рублей при крупных закупках юаней
РИА Новости18:15
Эксперт Миронюк: доллар к концу года укрепится до 80 рублей при большом выкупе валюты государством
ПРАЙМ18:01
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