Если сообщение информационного агентства подтвердится, и объемы выкупа будут существенно больше обозначенных ранее, рубль рискует преодолеть отметку 80 за доллар к концу текущего года, заключил аналитик.
Польша потребует от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.