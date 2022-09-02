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Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней к концу года доллар может достичь 80 рублей

Если же объемы будут существенно больше обозначенных ранее, до конца года мы можем увидеть доллар по 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
ПРАЙМ
По данным СМИ, Россия рассматривает покупку в юанях и прочих дружественных валютах в этом году на 70 млрд долларов.
РИА Новости
Если покупки начнутся в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов.
РИА Новости
До 2020 года бюджетному правилу "приписывали" ослабление национальной валюты примерно на 10 рублей за доллар.
ПРАЙМ

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Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней к концу года доллар может достичь 80 рублей
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Эксперт Миронюк: доллар к концу года укрепится до 80 рублей при большом выкупе валюты государством
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