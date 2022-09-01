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Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней курс доллара может достичь 80 рублей

1 сентября сообщалось, что Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля — прежде всего, в юанях.
Lenta.ru
Если покупки начнутся в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов.
РИА Новости
До 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар.
РИА Новости
Если же объемы будут существенно больше обозначенных ранее, до конца года мы можем увидеть доллар по 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
ПРАЙМ

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Аналитик Миронюк: доллар может достичь 80 рублей к концу года при крупных закупках юаней
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Выявлены критерии, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей
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Аналитик Миронюк: к концу года доллар может достичь 80 рублей при крупных закупках юаней
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Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней курс доллара может достичь 80 рублей
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Эксперт Миронюк: доллар к концу года укрепится до 80 рублей при большом выкупе валюты государством
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