Lenta.ruАналитик Миронюк: при крупных закупках юаней курс доллара может достичь 80 рублей1 сентября сообщалось, что Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля — прежде всего, в юанях.Lenta.ruЕсли покупки начнутся в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов.РИА НовостиДо 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар.РИА НовостиЕсли же объемы будут существенно больше обозначенных ранее, до конца года мы можем увидеть доллар по 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Миронюк: доллар может достичь 80 рублей к концу года при крупных закупках юанейNews.ru19:19Выявлены критерии, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублейNVL19:14Аналитик Миронюк: к концу года доллар может достичь 80 рублей при крупных закупках юанейРИА Новости18:15Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней курс доллара может достичь 80 рублейLenta.ru19:03Эксперт Миронюк: доллар к концу года укрепится до 80 рублей при большом выкупе валюты государствомПРАЙМ18:01Показать ещёОценить10Поделиться