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Аналитик Миронюк рассказал, когда пассивный доход может быть опасен

Чтобы не остаться ни с чем, важно мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки, рассказал агентству “Прайм” аналитик “Фридом Финанс” Евгений Миронюк.
РИА Новости
Тот, кто думает, что можно не следить за своими активами и вести беззаботную жизнь, ошибается — иногда рынки падают, недвижимость обесценивается, а валютные накопления обнуляются.
ПРАЙМ
"Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации", — говорит Миронюк.
ПРАЙМ
Например, вероятность повышения ключевой ставки Центробанком была анонсирована на долгосрочную перспективу главой Банка России Эльвирой Набиуллиной летом прошлого года.
ПРАЙМ

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"Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации", — говорит Миронюк.
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