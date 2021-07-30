Эксперт рассказала, можно ли по тесту на антитела определить, защищен ли человек от ковида

Все тесты делятся на две группы: качественные, которые ответят на вопрос, есть или нет антитела определенных классов, иными словами — болел ли человек или нет, и количественные — показывают, сколько и какие именно антитела есть.