На Кубани Росздравнадзор проверит информацию о пострадавшей после вакцинации семье

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.