"Возможность большинства рыночных событий должно быть учтена заранее", — считает эксперт. Например, вероятность повышения ключевой ставки Центробанком была анонсирована на долгосрочную перспективу главой Банка России Эльвирой Набиуллиной летом прошлого года.
У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.