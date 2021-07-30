"Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации", — говорит Миронюк.

ПРАЙМ 19:02