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Аналитик Миронюк рассказал, когда пассивный доход может быть опасен

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк предупредил об опасности пассивного дохода.
Lenta.ru
Опасность пассивного дохода заключается в некорректном отношении к подобному получению денежных средств, кода человек наивно полагает, что можно не следить за своими активами.
Известия
Чтобы не остаться ни с чем, эксперт посоветовал отслеживать ситуацию на рынках, в политике и экономике, так как рынки иногда падают, недвижимость обесценивается, а валютные накопления обнуляются.
ТК Звезда
Например, о вероятности повышения ключевой ставки Банком России руководство ЦБ предупреждало давно, объявления звучали еще летом прошлого года.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Миронюк назвал беспечность главной угрозой пассивного дохода

"Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации", — говорит Миронюк.
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