РИА НовостиАналитик Миронюк рассказал, когда пассивный доход может быть опасенАналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк предупредил об опасности пассивного дохода.Lenta.ruОпасность пассивного дохода заключается в некорректном отношении к подобному получению денежных средств, кода человек наивно полагает, что можно не следить за своими активами.ИзвестияЧтобы не остаться ни с чем, эксперт посоветовал отслеживать ситуацию на рынках, в политике и экономике, так как рынки иногда падают, недвижимость обесценивается, а валютные накопления обнуляются.ТК ЗвездаНапример, о вероятности повышения ключевой ставки Банком России руководство ЦБ предупреждало давно, объявления звучали еще летом прошлого года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба Новостей9111.ruПятый каналСлово и ДелоФАНГазета.RuАБНГЛАС.RUДни24Телеканал 360°Народные новостиОбщественная служба новостейПолитРоссияЭкономика сегодняИА Красная ВеснаРЕН ТВС чего всё началосьЭксперт Миронюк назвал беспечность главной угрозой пассивного дохода"Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации", — говорит Миронюк.ПРАЙМ19:02Подробнее о событииЭксперт рассказал о главных опасностях пассивного дохода в РоссииТелеканал 360°20:05Россиян предупредили об опасности пассивного доходаТК Звезда19:50Эксперт Миронюк назвал беспечность главной угрозой пассивного доходаПРАЙМ19:02Эксперт рассказал, когда пассивный доход может принести потериМосковский Комсомолец19:34Финансист назвал главную опасность пассивного доходаФАН19:17Аналитик Миронюк рассказал, когда пассивный доход может быть опасенРИА Новости19:13Аналитик предупредил об опасности пассивного доходаLenta.ru19:41Показать ещёОценить105Поделиться