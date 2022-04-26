Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.
«В ходе осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили оружие, военную технику и тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины и членов националистических формирований», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.