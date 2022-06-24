Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).
Таежная отшельница Агафья Лыкова живет далеко, к ней добираться непросто, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите Владимира Путина к отшельнице, передает корреспондент РБК.