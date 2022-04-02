РИА НовостиАналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеПрокладки и тампоны европейских брендов могут заменить в России товарами женской гигиены из Японии и Китая.ФАН"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", — сообщила Акимова.РИА НовостиОтмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию.Lenta.ru16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКомсомольская правдаЭкономика сегодняАБНФАНПодробнее о событииАналитик NTech Акимова допустила, что прокладки подешевеют с увеличением числа азиатских марок на рынок РоссииКомсомольская правда04:31Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеРИА Новости01:33Самое цитируемоеАналитик NTech Акимова заявила о замене привычных в России прокладок марками из АзииРЕН ТВ03:26NTech: прокладки из Азии смогут заменить привычные в России европейские маркиФАН03:41Аналитик Акимова: Прокладки из Азии заменят европейские в РоссииRuNews24.ru03:29Прокладки и тампоны российских производителей будут дешевле и смогут заменить европейские брендыUfacityNews.ru04:06Аналитик Акимова заявила о замене дешевыми прокладками из Азии привычных в России марокLenta.ru03:06Показать ещёОценить337Поделиться