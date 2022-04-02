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Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле

Прокладки и тампоны европейских брендов могут заменить в России товарами женской гигиены из Японии и Китая.
ФАН
"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", — сообщила Акимова.
РИА Новости
Отмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию.
Lenta.ru
16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается.
Lenta.ru

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Аналитик NTech Акимова допустила, что прокладки подешевеют с увеличением числа азиатских марок на рынок России
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