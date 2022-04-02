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Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле

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Уже в самое ближайшее время прокладки и тампоны привычных дорогих европейских брендов в России смогут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая.
Lenta.ru
"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", — сообщила Акимова.
РИА Новости
Отмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию.
Lenta.ru
16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик NTech Акимова заявила о замене привычных в России прокладок марками из Азии
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