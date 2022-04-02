РИА НовостиАналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетУже в самое ближайшее время прокладки и тампоны привычных дорогих европейских брендов в России смогут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая.Lenta.ru"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", — сообщила Акимова.РИА НовостиОтмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию.Lenta.ru16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняАБНФАНПодробнее о событииАналитик NTech Акимова заявила о замене привычных в России прокладок марками из АзииРЕН ТВ03:26Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеРИА Новости01:33Самое цитируемоеАналитик NTech: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеИА SM-News03:32Аналитик Акимова: Прокладки из Азии заменят европейские в РоссииRuNews24.ru03:29NTech: прокладки из Азии смогут заменить привычные в России европейские маркиФАН03:41Аналитик Акимова заявила о замене дешевыми прокладками из Азии привычных в России марокLenta.ru03:06Эксперт рассказал о появлении на прилавках товаров женской гигиены из АзииАБН02:58Показать ещёОценить144Поделиться