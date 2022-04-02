РИА НовостиАналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеУже в самое ближайшее время прокладки и тампоны привычных дорогих европейских брендов в России смогут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая.Lenta.ruО найденной замене в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.Lenta.ru"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", - сообщила Акимова.РИА НовостиОтмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеРИА Новости01:33Эксперт рассказал о появлении на прилавках товаров женской гигиены из АзииАБН02:58Эксперт: прокладки в России станут дешевле, найдено решениеBanki Loans01:53Аналитик NTech Акимова заявила о замене привычных в России прокладок марками из АзииLenta.ru03:06Показать ещёОценить49Поделиться