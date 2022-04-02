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Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле

Уже в самое ближайшее время прокладки и тампоны привычных дорогих европейских брендов в России смогут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая.
Lenta.ru
О найденной замене в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.
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"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", - сообщила Акимова.
РИА Новости
Отмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле
РИА Новости01:33
Эксперт рассказал о появлении на прилавках товаров женской гигиены из Азии
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Эксперт: прокладки в России станут дешевле, найдено решение
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Аналитик NTech Акимова заявила о замене привычных в России прокладок марками из Азии
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