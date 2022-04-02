РИА НовостиАналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевле"Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке", - сообщила Акимова.РИА НовостиОна также уточнила, что в России есть и отечественные производители, а также ряд зарубежных, которые изготавливают свою продукцию на территории РФ.РИА НовостиИз-за того, что закупка идет такими большими объемами, очень часто можно увидеть пустые полки, считает Акимова.РИА НовостиНа полках магазинов в последнее время наблюдается дефицит товаров женской гигиены.Banki LoansЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт: прокладки в России станут дешевле, найдено решениеBanki Loans01:53Аналитик NTech Акимова: прокладки из Азии заменят привычные в России марки и будут дешевлеРИА Новости01:33Показать все источникиОценить23Поделиться