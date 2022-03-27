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Аналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на Украине

Аналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема спрогнозировал последствия ситуации на Украине.
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«Что касается пшеницы, то всплеск мирового спроса сочетался с сокращением предложения из-за неурожая в разных частях света... а также снижения российского экспорта», — объяснил аналитик.
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Замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициоти призвал регион готовиться к продовольственному кризис.
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В беднейших странах мира возможны народные волнения из-за высоких цен на продукты на фоне конфликта на Украине и последовавших за ним антироссийских санкций.
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Аналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на Украине
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Украинский кризис приведет к «катастрофе продовольствия» на Ближнем Востоке и в Африке
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