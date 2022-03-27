Lenta.ruАналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на УкраинеАналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема спрогнозировал последствия ситуации на Украине.Lenta.ru«Что касается пшеницы, то всплеск мирового спроса сочетался с сокращением предложения из-за неурожая в разных частях света... а также снижения российского экспорта», — объяснил аналитик.Lenta.ruЗамглавы МИД Греции Милтиадис Варвициоти призвал регион готовиться к продовольственному кризис.Lenta.ruВ беднейших странах мира возможны народные волнения из-за высоких цен на продукты на фоне конфликта на Украине и последовавших за ним антироссийских санкций.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйГазета.RuИА Красная ВеснаКомсомольская правдаРосбалтПодробнее о событииАналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на УкраинеLenta.ru19:07Украинский кризис приведет к «катастрофе продовольствия» на Ближнем Востоке и в АфрикеГлавный региональныйвчера в 14:52Эксперт: дефицит зерна из-за украинского кризиса ударит по странам Северной АфрикиТАССвчера в 13:24Эксперт ООН предрек продовольственную катастрофу в Северной Африке из-за украинского кризисаКомсомольская правдавчера в 14:41Дефицит зерна станет для Африки продовольственной катастрофой — экспертИА Красная Веснавчера в 14:29Африке грозит дефицит зерна из-за ситуации на УкраинеСекрет фирмывчера в 13:55От кризиса на Украине могут пострадать страны Северной Африки, Ирак, Судан и ЙеменРосбалтвчера в 14:45Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить34Поделиться