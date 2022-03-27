Lenta.ruАналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на УкраинеАналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема спрогнозировал последствия ситуации на Украине.Lenta.ru«Что касается пшеницы, то всплеск мирового спроса сочетался с сокращением предложения из-за неурожая в разных частях света... а также снижения российского экспорта», — объяснил аналитик.Lenta.ruЗамглавы МИД Греции Милтиадис Варвициоти призвал регион готовиться к продовольственному кризис.Lenta.ruВ беднейших странах мира возможны народные волнения из-за высоких цен на продукты на фоне конфликта на Украине и последовавших за ним антироссийских санкций.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьНациональное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоГлавный региональныйГазета.RuИА Красная ВеснаКомсомольская правдаРосбалтПодробнее о событииАналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на УкраинеLenta.ru19:07Аналитик ООН: дефицит зерна из-за кризиса на Украине ударит по странам Северной АфрикиГазета.Ruвчера в 16:16Африке грозит дефицит зерна из-за ситуации на УкраинеСекрет фирмывчера в 13:55Эксперт ООН предрек продовольственную катастрофу в Северной Африке из-за украинского кризисаКомсомольская правдавчера в 14:41Дефицит зерна станет для Африки продовольственной катастрофой — экспертИА Красная Веснавчера в 14:29От кризиса на Украине могут пострадать страны Северной Африки, Ирак, Судан и ЙеменРосбалтвчера в 14:45Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЭксперт: дефицит зерна из-за украинского кризиса ударит по странам Северной АфрикиТАССвчера в 13:24Показать ещёОценить41Поделиться