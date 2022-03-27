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Аналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на Украине

Аналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема спрогнозировал последствия ситуации на Украине.
Lenta.ru
«Что касается пшеницы, то всплеск мирового спроса сочетался с сокращением предложения из-за неурожая в разных частях света... а также снижения российского экспорта», — объяснил аналитик.
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Замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициоти призвал регион готовиться к продовольственному кризис.
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В беднейших странах мира возможны народные волнения из-за высоких цен на продукты на фоне конфликта на Украине и последовавших за ним антироссийских санкций.
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Аналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на Украине
Lenta.ru19:07
Аналитик ООН: дефицит зерна из-за кризиса на Украине ударит по странам Северной Африки
Газета.Ruвчера в 16:16
Африке грозит дефицит зерна из-за ситуации на Украине
Секрет фирмывчера в 13:55
Эксперт ООН предрек продовольственную катастрофу в Северной Африке из-за украинского кризиса
Комсомольская правдавчера в 14:41
Дефицит зерна станет для Африки продовольственной катастрофой — эксперт
ИА Красная Веснавчера в 14:29
От кризиса на Украине могут пострадать страны Северной Африки, Ирак, Судан и Йемен
Росбалтвчера в 14:45
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Эксперт: дефицит зерна из-за украинского кризиса ударит по странам Северной Африки
ТАССвчера в 13:24

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