Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аналитик Оксана Покровская объяснила, когда лучше всего продавать доллары и евро

Директор директор по развитию инвесткомпании GLS INVEST Оксана Покровская в беседе с агентством "Прайм" спрогнозировала, когда лучше всего продавать иностранную валюту. По ее словам, нет необходимости полностью обменять все доллары и незамедлительно приобретать евро.В источнике

С чего всё началось

Россиянам дали совет, когда начинать продавать доллары и евро

"Гроза" миновала, прошла информация о встрече президентов США и РФ – и на 5 июня доллар торговался за 73,27 рубля, евро – за 88,7.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Аналитик Оксана Покровская объяснила, когда лучше всего продавать доллары и евро

РИА Новости22:33

Аналитик дала россиянам советы по продаже валюты

Lenta.ru19:42

Аналитик рассказал, когда нужно продавать доллары и евро

News.ru19:48

Аналитик рассказала, когда начинать продавать доллары и евро

Национальная служба новостей19:42

Россиянам дали советы по продаже валюты

РЕН ТВ19:59

Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро

ФАН19:21

Россиянам дали совет, когда начинать продавать доллары и евро

ПРАЙМ19:02
Интересное

Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.
РИА Новости18:58

Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами

Прекращение авиасообщения Россия из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других.
РИА Новости23:20