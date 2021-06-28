Директор директор по развитию инвесткомпании GLS INVEST Оксана Покровская в беседе с агентством "Прайм" спрогнозировала, когда лучше всего продавать иностранную валюту. По ее словам, нет необходимости полностью обменять все доллары и незамедлительно приобретать евро.

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С чего всё началось Россиянам дали совет, когда начинать продавать доллары и евро "Гроза" миновала, прошла информация о встрече президентов США и РФ – и на 5 июня доллар торговался за 73,27 рубля, евро – за 88,7. ПРАЙМ 19:02