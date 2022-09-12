Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что на российском рынке рублевых вкладов в течение пяти месяцев наблюдается аномалия, ставки по депозитам на короткие сроки превышают длительные, передает РИА Новости.
Впервые в истории Европейского центрального банка Совет управляющих объединения принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок сразу на 75 базисных пунктов, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания, опубликованном на официальном сайте регулятора.
ИА «Ореанда-Новости» "Полюс", крупнейший производитель золота в России, получил согласие держателей выпуска облигаций на сумму $700 млн на прямые выплаты в рублях основной суммы и купонов по бумагам, хранящимся в российских депозитариях, говорится в сообщении компании.
Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк В общем, вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель Я не готов пока ещё говорить о финансовом результате года, зависит от большого количества параметров, которые на сегодняшний день неизвестны.