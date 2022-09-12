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Аналитик Осадчий: российский рынок рублевых вкладов уже пять месяцев испытывает аномалию

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что на российском рынке рублевых вкладов в течение пяти месяцев наблюдается аномалия, ставки по депозитам на короткие сроки превышают длительные, передает РИА Новости.
Lenta.ru
Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 8% годовых.
ПРАЙМ
В феврале по первым вкладам ставки составляли 6,25 процента, по вторым выше — 7,08 процента.
Lenta.ru
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аномалию испытывает российский рынок рублевых вкладов
Телепорт21:55
Аналитик Осадчий рассказал об аномалии на рынке рублевых вкладов в РФ
Online47.ru21:45
В России рассказали об аномалии на рынке рублевых вкладов
Общественная служба новостей21:22
Аналитик Осадчий заявил об аномалии на рынке рублевых вкладов в России
Lenta.ru21:07
Эксперт заявил об аномалии на рынке вкладов в РФ
Газета.Ru20:58
Аналитик Осадчий: российский рынок рублевых вкладов уже пять месяцев испытывает аномалию
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