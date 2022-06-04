Включение Национального расчетного депозитария (НРД), который используется для обслуживания российского госдолга, в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза является маневром по подталкиванию РФ к искусственному дефолту.
Если изначально, еще в 1990-е, единственной задачей компании-владельца "Цифрового телесемейства" было распространение сигнала "Первого канала" за пределами России, то в 2006-м появился первый проект для российской аудитории — детский канал "Теленяня" (впоследствии был преобразован в "Карусель").