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Аналитик Осадчий: санкции против НРД толкают Россию к дефолту

Включение Национального расчетного депозитария (НРД), который используется для обслуживания российского госдолга, в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза является маневром по подталкиванию РФ к искусственному дефолту.
ТАСС
Санкции только усиливают тренд на «девалютизацию» обслуживания евробондов, выплаты по ним будут осуществляться в рублях.
ИА Красная Весна
"Перекрыт канал выплат иностранцам в рублях по российскому госдолгу. Так что санкции против НРД - очередной маневр по подталкиванию России к искусственному дефолту", - подчеркнул эксперт.
Газета.Ru
Национальный расчетный депозитарий признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный перечень Евросоюза.
ФАН

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