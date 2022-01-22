Газета.RuАналитик Осин предупредил о росте ставок по ипотеке до 16%Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин предположил, что ипотечные ставки в этом году могут вырасти сразу на несколько процентных пунктов.Газета.RuОбъем выданных кредитов в этом случае снизится на 5-7 процентов по сравнению с 2021 годом.РИА НовостиПричем ставки даже в 11 процентов будут слишком дорогими для покупателей, уверяет Бархота, что будет стимулировать девелоперов поддерживать спрос за счет льготных ставок и скидок.РИА НовостиПо прогнозам информационно-аналитического центра "Альпари", ставки по ипотеке в этом году могут достичь 13 процентов, сообщила старший аналитик Анна Бодрова.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЧто происходитОбщественная служба новостейПрофильLife.ruЦентральная Служба НовостейФАНDeita.ruРЕН ТВАпрал66.ruАБНЯмал-МедиаНовые ИзвестияНародные новостиСобеседникREGNUMЭкономика сегодняГлавный региональныйFBM.ruТелеканал 360°Комсомольская правдаПодробнее о событииСредняя ставка по ипотеке в России может достичь 16%Экономика сегодня01:23Эксперт Осин: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 16 процентов в 2022 годуРИА Новости19:00Самое цитируемоеРоссиян предупредили о возможном росте ставок по ипотеке до 16%РЕН ТВ23:54Аналитики предрекли рост ипотечных ставок до 16% в 2022 годуURA.Ru20:45Финансисты предупредили о возможном повышении ипотечных ставок до 16%Life.ru19:53Аналитик Осин допустил рост ставок по ипотеке до 16% в 2022 годуФАН19:19Аналитик Осин: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут достичь 16 процентовLenta.ru23:03Показать ещёОценить191Поделиться