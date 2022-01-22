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Аналитик Осин предупредил о росте ставок по ипотеке до 16%

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин предположил, что ипотечные ставки в этом году могут вырасти сразу на несколько процентных пунктов.
Газета.Ru
Объем выданных кредитов в этом случае снизится на 5-7 процентов по сравнению с 2021 годом.
РИА Новости
Причем ставки даже в 11 процентов будут слишком дорогими для покупателей, уверяет Бархота, что будет стимулировать девелоперов поддерживать спрос за счет льготных ставок и скидок.
РИА Новости
По прогнозам информационно-аналитического центра "Альпари", ставки по ипотеке в этом году могут достичь 13 процентов, сообщила старший аналитик Анна Бодрова.
РИА Новости

Подробнее о событии

Средняя ставка по ипотеке в России может достичь 16%
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