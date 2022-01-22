Будьте в Плюсе

Аналитик Осин: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут достичь 16 процентов

Ипотечные ставки в России в этом году могут вырасти сразу на несколько процентных пунктов и даже достичь 16 процентов при некоторых условиях, опасаются опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости
С начала 2022 года процентные ставки по ипотечным кредитам уже выросли на 0,25 – 1,25 процентного пункта и сегодня в среднем составляют 9,8 процента.
РИА Новости
Как прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин, ипотечные ставки достигнут максимума уже в середине 2022 года.
РИА Новости
"Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов", — уточнил Осин.
Life.ru

Подробнее о событии

Аналитик Осин: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут достичь 16 процентов
Lenta.ru23:03
Эксперт Осин: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 16 процентов в 2022 году
РИА Новости19:00
Самое цитируемое
Аналитик Осин допустил рост ставок по ипотеке до 16% в 2022 году
ФАН19:19
Финансисты предупредили о возможном повышении ипотечных ставок до 16%
Life.ru19:53
Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке до 16 процентов в 2022 году
ФедералПресс19:35
Эксперты предупредили о росте ставок по ипотеке в 2022 году
Профиль19:25
Аналитики предрекли рост ипотечных ставок до 16% в 2022 году
URA.Ru20:45

Интересное

Сериал «Постучи в мою дверь» превратился в книгу

Романтическая комедия «Постучи в мою дверь» считается настоящим феноменом.
Комсомольская правда19 января в 03:31

Постпред США при ООН допустила принятие военных мер в случае вторжения России на Украину

Вашингтон допускает принятие мер военного характера против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru21:28

Глава Чечни Кадыров: доставленная в Грозный жена Янгулбаева напала на полицейского

Глава Чечни уточнил, что после того как женщину доставили в Грозный, она напала на полицейского, едва не лишив его глаза.
РИА Новостивчера в 14:39

Британские ученые рассказали, какой напиток сжигает висцеральный жир

Висцеральный жир располагается в брюшной полости и обволакивает органы.
Московский Комсомолец21:10

Генерал МВД Украины Москаль: нагнетание страха вокруг агрессии России выгодно Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу «агрессии» со стороны России в качестве повода для выполнения Минских соглашений.
Lenta.ru23:16

WP: США попросили РФ не публиковать их ответ по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили своих российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник.
Газета.Ru20:59

Илия Топурия снялся с турнира UFC 270 из-за проблем со сгонкой веса

Изначально соперником Топурии должен был стать российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, однако Мовсар снялся с боя из-за положительного теста на коронавирус.
Чемпионатвчера в 11:13

В Италии с помощью гранатов пытаются предсказать дату извержения Везувия

Чтобы обеспечить безопасность трех миллионов неаполитанцев, ученые пытаются предсказать дату следующего извержения Везувия.
Открытая Дубнавчера в 03:47

Расписание и результаты шестого игрового дня Australian Open у мужчин

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Аналитики S&P назвали рост цен на энергоресурсы выгодой для России от политических проблем

Аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем.
Lenta.ruвчера в 12:48