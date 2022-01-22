Lenta.ruАналитик Осин: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут достичь 16 процентовИпотечные ставки в России в этом году могут вырасти сразу на несколько процентных пунктов и даже достичь 16 процентов при некоторых условиях, опасаются опрошенные РИА Недвижимость эксперты.РИА НовостиС начала 2022 года процентные ставки по ипотечным кредитам уже выросли на 0,25 – 1,25 процентного пункта и сегодня в среднем составляют 9,8 процента.РИА НовостиКак прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин, ипотечные ставки достигнут максимума уже в середине 2022 года.РИА Новости"Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов", — уточнил Осин.Life.ruЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНLife.ruПодробнее о событииАналитик Осин: ставки по ипотеке в России в 2022 году могут достичь 16 процентовLenta.ru23:03Эксперт Осин: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 16 процентов в 2022 годуРИА Новости19:00Самое цитируемоеАналитик Осин допустил рост ставок по ипотеке до 16% в 2022 годуФАН19:19Финансисты предупредили о возможном повышении ипотечных ставок до 16%Life.ru19:53Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке до 16 процентов в 2022 годуФедералПресс19:35Эксперты предупредили о росте ставок по ипотеке в 2022 годуПрофиль19:25Аналитики предрекли рост ипотечных ставок до 16% в 2022 годуURA.Ru20:45Показать ещёОценить9Поделиться