Будьте в Плюсе

Аналитик Островский: мировой рынок нефти ждет крах при цене 200 долларов за баррель

Слишком высокая или излишне низкая цена может послужить катализатором обрушения рынка нефти.
NewInform
В мае нефтеперерабатывающие индийские заводы получали около 819 тысяч баррелей российской нефти за сутки, что является самым высоким показателем за все месяцы.
Life.ru
Как писал Лайф ранее, агентство Reuters сообщило, что Россия в мае стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию.
Life.ru
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что за месяц цена на нефть эталонной марки Brent может вырасти до $130–135 за баррель.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Эксперт обозначил стоимость нефти, которая обрушит её рынок в мире
Life.ru21:44
Аналитик Островский: рынок нефти может обрушить цена как в 200, так и ниже ста долларов за баррель
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Эксперт Островский: цена в $200 за баррель обрушит мировой рынок нефти
Газета.Ru22:16
Аналитик Островский: мировой рынок нефти ждет крах при цене 200 долларов за баррель
NewInform22:08
Аналитик Островский указал цену, способную обрушить мировой нефтяной рынок
Общественная служба новостей22:57
Нефть по 200, а затем по 50: Мировой коллапс рынка прогнозирует эксперт
Вятка-На-Сети20:02
Эксперт Островский предрек крах мирового рынка нефти при цене за баррель в 200 долларов
РИА Новости19:17

Интересное

Вице-премьер России Белоусов: рубль стал слишком крепким

Вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».
RT на русском19:32

Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою».
РБК20:36

Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%

Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2%–6,5% в зависимости от региона.
Известия19:37

В России планируют ужесточить требования к выдаче водительских прав

В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские.
BFM.ru21:05

Китайский профессор Ли Хайдун заявил, что трагедией народа США являются действия их элит

Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США.
РИА Новости18:02

SRF: принимающие украинских беженцев швейцарские семьи начинают «уставать»

Многие швейцарские семьи, принимающие украинских беженцев, начинают "уставать", говорится в сюжете телеканала SRF.
РИА Новости21:09

Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.
Lenta.ruвчера в 16:29

Постпред США при НАТО обвинил Россию в нарушении Основополагающего акта

Смит Рассказала, что внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО и все союзники согласились с доводами о том, что Москва нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, так что ограничения, предусмотренные для размещения сил альянса в Восточной и Центральной Европе фактически уже не действуют.
REGNUM19:08

В «Ростехе» заявили, что российские системы РЭБ оставили ВСУ без «глаз» и «ушей»

Как заявили в госкорпорации, в настоящее время средства РЭБ, которые используют российские военные, успешно проходят "проверку боем": "глушат" каналы связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), системы наведения противника, оставляя их без "глаз" и "ушей".
Газета.Ru21:28

Кучеров стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф

Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3. Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф.
Чемпионат22:22