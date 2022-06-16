В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские.
Смит Рассказала, что внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО и все союзники согласились с доводами о том, что Москва нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, так что ограничения, предусмотренные для размещения сил альянса в Восточной и Центральной Европе фактически уже не действуют.
Как заявили в госкорпорации, в настоящее время средства РЭБ, которые используют российские военные, успешно проходят "проверку боем": "глушат" каналы связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), системы наведения противника, оставляя их без "глаз" и "ушей".
Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3. Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за три плей-офф.