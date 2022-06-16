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Аналитик Островский: мировой рынок нефти ждет крах при цене 200 долларов за баррель

Слишком высокая или излишне низкая цена может послужить катализатором обрушения рынка нефти.
NewInform
За минувшие несколько недель нефть марки Brent меняла свою стоимость от 115 до 125 долларов за баррель.
Общественная служба новостей
Нижняя планка стоимости "черного золота", которая окажется для рынка критичной, зависит от рентабельности добычи, которая отличается в разных странах.
РИА Новости
В мае нефтеперерабатывающие индийские заводы получали около 819 тысяч баррелей российской нефти за сутки, что является самым высоким показателем за все месяцы.
Life.ru

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