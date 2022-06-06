"Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.