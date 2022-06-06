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Аналитик «Открытие Инвестиции» Кокин заявил, что жара повысит спрос ЕС на газ из России

Главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе.
Lenta.ru
Обычно летом на большей части Северного полушария растет потребление электроэнергии за счет активного использования кондиционеров, вентиляторов, холодильных установок для продуктов.
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По ряду прогнозов, в этом году жара может быть выше обычного уровня — изменение климата набирает обороты, а в Южной Азии уже отмечены температурные рекорды.
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"Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.
РИА Новости

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Аналитик Кокин заявил, что жара может повысить в Европе спрос на российский газ
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