"Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.
«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — отметили в ведомстве.
Свидетельства жителей и монахов подтвердили, что украинские националисты умышленно подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что к спецоперации на Украине были привлечены 600 военнослужащих срочной службы, которых уже вернули в пункты постоянной дислокации их воинских частей, сообщает "Интерфакс".