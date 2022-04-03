РИА НовостиАналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуУкрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.РИА Новости"Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого", — пояснил Жильников.РИА НовостиПри этом экспорт продолжает оставаться на высоком уровне, как и продажа экспортерами валютной выручки, напомнил он.РИА НовостиСобеседник агентства считает, что ключевыми факторами, которые могут замедлить дальнейшее укрепление рубля, являются послабления ЦБ для стимулирования валютных торгов и импорта в страну.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуРИА Новости18:15Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубляПРАЙМ18:01Показать все источникиОценить1Поделиться