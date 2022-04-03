Будьте в Плюсе

Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту

Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
РИА Новости
"Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого", — пояснил Жильников.
РИА Новости
При этом экспорт продолжает оставаться на высоком уровне, как и продажа экспортерами валютной выручки, напомнил он.
РИА Новости
Собеседник агентства считает, что ключевыми факторами, которые могут замедлить дальнейшее укрепление рубля, являются послабления ЦБ для стимулирования валютных торгов и импорта в страну.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту
РИА Новости18:15
Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубля
ПРАЙМ18:01
Показать все источники

Интересное

Вучич объявил о своей победе на выборах президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей победе на выборах главы государства, сообщает Pink TV.
РБК18:20

Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать украинский флаг перед матчем Евролиги

Баскетболисты «Црвены Звезды» перед матчем с «Жальгирисом» в Евролиге отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».
Чемпионатвчера в 15:08

Вице-канцлер ФРГ Хабек: новые санкции Евросоюза могут затронуть финансовый сектор России

Новый пакет мер Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
РИА Новости17:50

Медведев призвал научиться отличать лица предателей от лиц патриотов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать предателей от тех, кто любит Родину.
Газета.Ruвчера в 16:52

Тимур Батрутдинов разгадал участника в костюме Малыша в новом выпуске «Маски»

Очередной выпуск популярного музыкального телепроекта «Маска» вышел в эфир телеканала НТВ.
Слово и Дело17:44

Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесу

Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt.
РИА Новостивчера в 16:15

Минобороны РФ назвало провокацией сообщения о причастности военных к убийствам в Буче

Министерство обороны России опровергает информацию о причастности российских военных к убийству мирных жителей в городе Буча Киевской области.
Коммерсантъвчера в 12:38

Украинцы напали на ребенка в Афинах во время автопробега в поддержку России

В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
РИА Новостивчера в 16:14

Найденные в Буче тела имели российские опознавательные знаки

На найденных телах в Буче, выдаваемых украинскими СМИ за «зверства» Вооруженных сил России, были найдены российские опознавательные знаки в виде белых повязок.
URA.Ruвчера в 15:13

Телеканал Fох вырезал из интервью Зеленского слова об оправдании нацистов

Американский телеканал Fox News вырезал из интервью с Зеленским один из ключевых фрагментов.
Российская газетавчера в 04:29