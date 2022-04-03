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Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту

Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм
" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
РИА Новости
Центробанк России принял меры для стимулирования импорта, что может негативно повлиять на курс рубля.
РЕН ТВ
Регулятор уже порекомендовал банкам установить для импортеров курсы валют, которые не будут отклоняться от биржевого курса более чем на два рубля, рассказал агентству «Прайм» Жильников.
Экономика сегодня
Восстановлению русской валюты способствовали введение нормы продажи экспортной выручки и переход на расчеты за газ в рублях.
ФАН

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Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля могут замедлить послабления ЦБ в отношении валюты
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Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубля
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