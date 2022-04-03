Будьте в Плюсе

Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту

Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм
" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
РИА Новости
Ключевыми факторами, способными замедлить укрепление рубля, Жильников считает послабления, на которые Центробанк может пойти ради стимулирования валютных торгов и импорта в Россию.
Экономика сегодня
Регулятор уже порекомендовал банкам установить для импортеров курсы валют, которые не будут отклоняться от биржевого курса более чем на два рубля, рассказал агентству «Прайм» Жильников.
Экономика сегодня
Восстановлению русской валюты способствовали введение нормы продажи экспортной выручки и переход на расчеты за газ в рублях.
ФАН

Подробнее о событии

Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля могут замедлить послабления ЦБ в отношении валюты
Телеканал 360°20:38
Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубля
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Жильников: послабления Центробанка могут замедлить укрепление рубля
Экономика сегодня20:07
Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту
РИА Новости18:15
Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту
Lenta.ru19:03
Аналитик Жильников: укрепление рубля связано со снижением спроса на валюту
News.ru18:55
Аналитик Жильников назвал снижение спроса на валюту основным фактором укрепления рубля
Комсомольская правда19:23

Интересное

Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии в первом туре.
RT на русском17:49

«Известия»: в РФ могут расширить программу по репатриации специалистов-соотечественников

Расширение программы по репатриации и дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных специалистов-соотечественников обсуждаются в России.
ТАСС20:19

Латвийская Latvijas Gāze не исключила оплату газа в рублях

Латвийская Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, сообщается на сайте компании.
РБК19:57

Вице-канцлер ФРГ Хабек: новые санкции Евросоюза могут затронуть финансовый сектор России

Новый пакет мер Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
РИА Новости17:50

МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоров

В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей.
РИА Новостивчера в 16:53

Кадыров раскритиковал Пескова за слова о патриотизме Урганта

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за его слова о патриотизме телеведущего Ивана Урганта.
Коммерсантъвчера в 14:03

Лондонская национальная галерея переименовала «Русских танцовщиц» Эдгара Дега в украинских

Лондонская национальная галерея переименовала полотно французского живописца и одного из виднейших представителей импрессионистского движения Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы».
Lenta.ruвчера в 12:24

Кадыров опубликовал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.
RT на русском19:18

Вдова Караченцова рассказала об унижении

Людмила Поргина, 73-летняя вдова российского и советского актера Николая Караченцова рассказала об унижении, которое она испытала.
CT newsвчера в 14:01

Замсекретаря СБ Попов заявил, что США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".
РИА Новостивчера в 12:19