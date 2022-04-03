РИА НовостиАналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуУкрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.РИА НовостиКлючевыми факторами, способными замедлить укрепление рубля, Жильников считает послабления, на которые Центробанк может пойти ради стимулирования валютных торгов и импорта в Россию.Экономика сегодняРегулятор уже порекомендовал банкам установить для импортеров курсы валют, которые не будут отклоняться от биржевого курса более чем на два рубля, рассказал агентству «Прайм» Жильников.Экономика сегодняВосстановлению русской валюты способствовали введение нормы продажи экспортной выручки и переход на расчеты за газ в рублях.ФАНЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Комсомольская правдаЭкономика сегодняLife.ruПетербургский дневникГазета.RuФАНПодробнее о событииАналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля могут замедлить послабления ЦБ в отношении валютыТелеканал 360°20:38Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубляПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Жильников: послабления Центробанка могут замедлить укрепление рубляЭкономика сегодня20:07Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуРИА Новости18:15Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуLenta.ru19:03Аналитик Жильников: укрепление рубля связано со снижением спроса на валютуNews.ru18:55Аналитик Жильников назвал снижение спроса на валюту основным фактором укрепления рубляКомсомольская правда19:23Показать ещёОценить21Поделиться