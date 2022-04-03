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Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту

Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм
" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
РИА Новости
Регулятор уже порекомендовал банкам установить для импортеров курсы валют, которые не будут отклоняться от биржевого курса более чем на два рубля, рассказал агентству «Прайм» Жильников.
Экономика сегодня
После начала специальной военной операции на территории Украины спрос на валюту резко вырос.
Комсомольская правда
В то же время стоимость евро будет снижаться.
Lenta.ru

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Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту
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Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубля
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