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Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту

Укрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм
" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
РИА Новости
Центробанк России принял меры для стимулирования импорта, что может негативно повлиять на курс рубля.
РЕН ТВ
Регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортёров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого, — объяснил Жильников.
News.ru
Восстановлению русской валюты способствовали введение нормы продажи экспортной выручки и переход на расчеты за газ в рублях.
ФАН

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Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля могут замедлить послабления ЦБ в отношении валюты
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