РИА НовостиАналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуУкрепление рубля в последнее время во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.РИА НовостиЦентробанк России принял меры для стимулирования импорта, что может негативно повлиять на курс рубля.РЕН ТВРегулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортёров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого, — объяснил Жильников.News.ruВосстановлению русской валюты способствовали введение нормы продажи экспортной выручки и переход на расчеты за газ в рублях.ФАНЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Newsler.ruЭкономика сегодняИА Красная ВеснаКомсомольская правдаLife.ruГазета.RuПетербургский дневникРЕН ТВSIA.ruФАНПодробнее о событииАналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля могут замедлить послабления ЦБ в отношении валютыТелеканал 360°20:38Аналитик Жильников: послабления ЦБ в отношении валюты могут замедлить укрепление рубляПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Жильников: послабления Центробанка могут замедлить укрепление рубляЭкономика сегодня20:07Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуРИА Новости18:15Аналитик ПСБ Жильников: укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валютуLenta.ru19:03Аналитик Жильников: укрепление рубля связано со снижением спроса на валютуNews.ru18:55Аналитик Жильников назвал снижение спроса на валюту основным фактором укрепления рубляКомсомольская правда19:23Показать ещёОценить114Поделиться