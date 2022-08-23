Будьте в Плюсе

Аналитик ПСБ Жильников заявил, что рубль снижают спекулянты, однако он должен укрепляться

Укрепления иностранной валюты сейчас ждать не стоит, так как сильных факторов, влияющих на рост, пока нет.
Lenta.ru
Модифицированное бюджетное правило способно ослабить российскую валюту до 65 руб. за доллар к началу осени и затем до 70 руб. за доллар в течение осеннего сезона.
ФАН
По словам экономиста агентству «Прайм», причина здесь кроется в спекулятивных играх инвесторов, которые активизировались из-за новостей от ЦБ о возможном начале применения бюджетного правила.
RuNews24.ru
Жильников заявил, что сейчас паритет от спроса и предложения на доллар находится на отметке 60 рублей.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Жильников: новое бюджетное правило способно ослабить рубль
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Аналитик Жильников: рубль толкают вниз спекулянты, на самом деле он должен укрепляться
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