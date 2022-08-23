К концу месяца появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии.
Жители немецкого города Шведт (земля Бранденбург) возмущены решением Евросоюза ввести эмбарго на импорт нефти из России, вследствие чего крупнейший в городе НПЗ, зависящий от поставок по нефтепроводу "Дружба", вынужден будет закрыться.
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.