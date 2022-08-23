Будьте в Плюсе

Аналитик ПСБ Жильников заявил, что рубль снижают спекулянты, однако он должен укрепляться

Вероятность укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в понедельник сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ ) Егор Жильников.
Финмаркет
Специалист связал небольшое ослабление рубля на минувшей неделе со спекулятивными играми на фоне новостей о вероятном перезапуске бюджетного правила.
Экономика сегодня
Модифицированное бюджетное правило способно ослабить российскую валюту до 65 руб. за доллар к началу осени и затем до 70 руб. за доллар в течение осеннего сезона.
ФАН
Фундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет.
ПРАЙМ

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Аналитик Жильников: новое бюджетное правило способно ослабить рубль
ФАН02:44
Аналитик Жильников: рубль толкают вниз спекулянты, на самом деле он должен укрепляться
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РИА Новости20:15
Аналитик ПСБ Жильников заявил, что рубль снижают спекулянты, однако он должен укрепляться
Lenta.ru02:28
Вероятность укрепления рубля на торгах в понедельник сохраняется - ПСБ
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