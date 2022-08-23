Lenta.ruАналитик ПСБ Жильников заявил, что рубль снижают спекулянты, однако он должен укреплятьсяВероятность укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в понедельник сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ ) Егор Жильников.ФинмаркетСпециалист связал небольшое ослабление рубля на минувшей неделе со спекулятивными играми на фоне новостей о вероятном перезапуске бюджетного правила.Экономика сегодняМодифицированное бюджетное правило способно ослабить российскую валюту до 65 руб. за доллар к началу осени и затем до 70 руб. за доллар в течение осеннего сезона.ФАНФундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНMonavista DailyЭкономика сегодняГазета.RuSIA.ruПодробнее о событииАналитик Жильников: новое бюджетное правило способно ослабить рубльФАН02:44Аналитик Жильников: рубль толкают вниз спекулянты, на самом деле он должен укреплятьсяПРАЙМ20:03Самое цитируемоеАналитик Жильников предупредил об ослаблении рубля до 70 за доллар осенью из-за бюджетного правилаГазета.Ru00:07Аналитик Жильников допустил ослабление рубля после новостей о бюджетном правилеЭкономика сегодня00:03Аналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правилеРИА Новости20:15Аналитик ПСБ Жильников заявил, что рубль снижают спекулянты, однако он должен укреплятьсяLenta.ru02:28Вероятность укрепления рубля на торгах в понедельник сохраняется - ПСБФинмаркетвчера в 02:15Показать ещёОценить127Поделиться