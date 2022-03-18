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Аналитик Переславский обещал возвращение сахара в магазины при прекращении ажиотажа

Переславский заявил, что россияне обычно скупают товары разных категорий на фоне сложных обстоятельств.
Lenta.ru
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что сейчас в России нет причин для массовой покупки сахара.
Lenta.ru
"Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", — подчеркнул эксперт.
ПРАЙМ
Замг лавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в России не ожидается.
Life.ru

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Экономист рассказал, когда на полках магазинов будет достаточно сахара
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