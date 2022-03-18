"Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", — подчеркнул эксперт.
Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, предрек в статье для китайской газеты South China Morning Post (SCMP) эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.
Основатель Telegram Павел Дуров в пятницу в своем Telegram-канале принес властям Бразилии свои извинения за проблемы с коммуникацией, которые привели к запрету мессенджера в стране, и попросил суд отложить его блокировку.
Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Украина нуждается в системах ПВО, пишет Колб, а ведь именно поставка российских комплексов С-400 стала камнем преткновения во взаимоотношениях Турции с Соединенными Штатами, отрезавшими допуск Анкары к программе истребителей F-35.