Lenta.ruАналитик Переславский сообщил о подорожании норвежской кроны на фоне роста цен на нефтьCотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предрек резкое подорожание норвежской кроны на фоне роста цен на нефть.Lenta.ruВ ближайшие недели можно ожидать уверенного роста евро.РИА Новости"Предполагаемое начало повышения ключевой ставки ЕЦБ удивило рынок и выступило триггером для укрепления европейской валюты, которая также выросла примерно на 3% к доллару", — добавил Переславский.ПРАЙМК моменту публикации новости курс доллара опустился на 0,45 процента до 74,66 рубля, курс евро упал на 0,40 процента до 85,33 рубля.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНа фоне роста цен на нефть: аналитик предсказал резкое подорожание одной из валютA42.RU00:26Названа валюта, которая может резко подскочить в ценеDeita.ru23:15Аналитик Переславский назвал валюту, которая неожиданно может подскочить в ценеПРАЙМ18:02Аналитик Переславский сообщил о подорожании норвежской кроны на фоне роста цен на нефтьLenta.ru20:05Аналитик Переславский предсказал резкое подорожание норвежской кроны в ближайшее времяРИА Новости18:18Выяснилось, какая валюта может резко подняться в ценеСвободная Пресса20:24Показать ещёОценить6Поделиться