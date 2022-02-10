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Аналитик Переславский сообщил о подорожании норвежской кроны на фоне роста цен на нефть

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предрек резкое подорожание норвежской кроны на фоне роста цен на нефть.
Lenta.ru
В ближайшие недели можно ожидать уверенного роста евро.
РИА Новости
"Предполагаемое начало повышения ключевой ставки ЕЦБ удивило рынок и выступило триггером для укрепления европейской валюты, которая также выросла примерно на 3% к доллару", — добавил Переславский.
ПРАЙМ
К моменту публикации новости курс доллара опустился на 0,45 процента до 74,66 рубля, курс евро упал на 0,40 процента до 85,33 рубля.
Lenta.ru

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