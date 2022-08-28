РИА НовостиАналитик Пич: Россия может без негативных последствий остановить экспорт газа в ЕС на годРоссия способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год.РИА НовостиПич добавил, что текущих доходов от продажи энергоресурсов Москве хватит «чуть более чем на год» при прекращения поставок в Евросоюз.Lenta.ru«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.URA.RuЕвропа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНТК ЗвездаРЕН ТВПрофильИзвестияГЛАС.RUИА Красная ВеснаLife.ruPravda.RuГазета.RuТелеканал 360°Экономика сегодняREGNUMКомсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg: Россия может перекрыть газ Европе на год без последствий для своей экономикиПРАЙМ18:45Bloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономикиLenta.ru18:02Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на годURA.Ruвчера в 15:03Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствийГазета.Ru17:10Bloomberg заявил, что РФ может безболезненно для себя перекрыть газ в ЕС на годТК Звездавчера в 15:52Bloomberg: Россия может себе позволить отключить газ в ЕС на годNews.ruвчера в 15:15Экономист Пич заявил, что Россия может позволить себе прекратить поставки газа в ЕСТелеканал 360°17:15Показать ещёОценить289Поделиться