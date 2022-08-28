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Аналитик Пич: Россия может без негативных последствий остановить экспорт газа в ЕС на год

Россия способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год.
РИА Новости
Пич добавил, что текущих доходов от продажи энергоресурсов Москве хватит «чуть более чем на год» при прекращения поставок в Евросоюз.
Lenta.ru
«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.
URA.Ru
Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности.
РИА Новости

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