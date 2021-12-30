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Аналитик Плотников прогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю

Финансовый аналитик Андрей Плотников в беседе с Пятым каналом спрогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю. По его мнению, у российской валюты неплохие шансы, однако долго удерживать такие позиции рублю будет непосильно.В источнике

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Аналитик Плотников прогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю
Lenta.ru19:20
Финансовый аналитик спрогнозировал падение доллара в 2022 году до 67 рублей
Комсомольская правда16:15
Аналитик спрогнозировал курсы доллара и рубля на 2022 год и дал совет
Пятый канал30.12.2021 в 14:45
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