Финансовый аналитик Андрей Плотников в беседе с Пятым каналом спрогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю. По его мнению, у российской валюты неплохие шансы, однако долго удерживать такие позиции рублю будет непосильно.

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