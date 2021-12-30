Финансовый аналитик Андрей Плотников в беседе с Пятым каналом спрогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю. По его мнению, у российской валюты неплохие шансы, однако долго удерживать такие позиции рублю будет непосильно.В источнике
Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.