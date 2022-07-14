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Аналитик Подлевских назвал прекращение работы заводов худшим сценарием кризиса в ЕС

Германия впервые с апреля начала отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Lenta.ru
Днем ранее власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики, что также указывает на нарастание кризиса в ЕС.
Lenta.ru
Однако определенные сложности будут у большинства европейских стран, а цены на газ для потребителей вырастут практически в два раза.
Газета.Ru
Всего запасы газа в ПХГ Европы на 12 июля увеличились до 62,57 процента.
Lenta.ru

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Аналитик Подлевских назвал прекращение работы заводов худшим сценарием кризиса в ЕС
Газета.Ru07:01
Что будет с Европой, если худший сценарий энергетического кризиса воплотится в жизнь
Цензуры.Нет06:48
Аналитик Подлевских назвал остановку промышленности худшим сценарием кризиса в Европе
Lenta.ru06:25
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