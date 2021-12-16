РИА НовостиАналитик Потавин усомнился, что США и ЕС введут санкции против российской нефти и газаРоссии снова угрожают новыми санкциями, в том числе запретом на продажу нефти и газа, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин.РИА НовостиПри ценах на нефть Brent 68-78 долларов за баррель, рубль может стоить 71,5 за доллар и 81,5 за евро.РИА НовостиПотавин считает, что курс рубля может показать динамику, лучшую, чем валюты других развивающих стран.РЕН ТВЛидеры государств согласились продлить ограничения, учитывая ситуацию на Украине.РЕН ТВЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииАналитик Потавин: США и ЕС не смогут ввести санкции против российских газа и нефтиBanki Loans00:55Аналитик Потавин объяснил, что могут сделать с рублем Европа и СШАПРАЙМ18:02Самое цитируемоеАналитик Потавин не уверен в том, что США и ЕС введут санкции против российской нефти и газаЦентральная Служба Новостей00:00Аналитик Потавин усомнился, что США и ЕС введут санкции против российской нефти и газаРИА Новости18:17Финансист оценил возможные новые санкции против РоссииИА Красная Весна23:37Аналитик Потавин заверил в стабильности рубля на фоне возможных санкций ЗападаФАН18:28Аналитик рассказал, что могут сделать с рублем Европа и СШАРЕН ТВ23:47Показать ещёОценить26Поделиться