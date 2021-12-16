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Аналитик Потавин усомнился, что США и ЕС введут санкции против российской нефти и газа

России снова угрожают новыми санкциями, в том числе запретом на продажу нефти и газа, рассказывает агентству "Прайм
" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин.
РИА Новости
При ценах на нефть Brent 68-78 долларов за баррель, рубль может стоить 71,5 за доллар и 81,5 за евро.
РИА Новости
Потавин считает, что курс рубля может показать динамику, лучшую, чем валюты других развивающих стран.
РЕН ТВ
Лидеры государств согласились продлить ограничения, учитывая ситуацию на Украине.
РЕН ТВ

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Аналитик Потавин: США и ЕС не смогут ввести санкции против российских газа и нефти
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