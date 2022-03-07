Lenta.ruАналитик Потавин призвал не продавать и хранить доллары и евро из-за спада ВВП РоссииАналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что санкции Запада против России отразятся на экономике страны.Lenta.ruИнфляция в стране может превысить 20% уже в 2022 году.ПРАЙМЗапрет SWIFT для ряда российских банков, ограничения импорта продукции технологического значения, целый ряд ограничений требуют скорейшей адаптации к ним всей российской экономики.РИА Новости«Из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — отметил эксперт.Deita.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНKadara.ruПятый каналVSE42.RUДни24iReactorПодробнее о событииАналитик Потавин: при спаде ВВП россиянам не следует торопиться продавать доллары и евроNews.ru20:59Аналитик Потавин: продавать доллары и евро не стоит, лучше положить в банк под высокий процентПРАЙМ19:03Финансист Потавин посоветовал не конвертировать доллары и евро в рублиiReactor20:19Аналитик Потавин призвал не торопиться с продажей долларов и евро на фоне спада ВВПOnline47.ru19:44Эксперт объяснил, когда нужно продавать долларыРЕН ТВ19:43Аналитик Потавин призвал не продавать и хранить доллары и евро из-за спада ВВП РоссииLenta.ru20:22Эксперт Потавин призвал не торопиться с продажей долларов и евро из-за спада ВВП РоссииРИА Новости18:17Показать ещёОценить241Поделиться