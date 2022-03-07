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Аналитик Потавин призвал не продавать и хранить доллары и евро из-за спада ВВП России

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что санкции Запада против России отразятся на экономике страны.
Lenta.ru
Инфляция в стране может превысить 20% уже в 2022 году.
ПРАЙМ
Запрет SWIFT для ряда российских банков, ограничения импорта продукции технологического значения, целый ряд ограничений требуют скорейшей адаптации к ним всей российской экономики.
РИА Новости
«Из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — отметил эксперт.
Deita.ru

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Аналитик Потавин: при спаде ВВП россиянам не следует торопиться продавать доллары и евро
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Финансист Потавин посоветовал не конвертировать доллары и евро в рубли
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Аналитик Потавин призвал не продавать и хранить доллары и евро из-за спада ВВП России
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