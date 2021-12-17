Будьте в Плюсе

Аналитик Потавин усомнился в санкциях США и ЕС против российских нефти и газа

Хорошо ли подобран заголовок?
Санкции ЕС и США в отношении российских нефти и газа теоретически возможны, но абсолютно невыгодны никому.
Газета.Ru
"С учетом более-менее стабильных цен на нефть (Brent 68-78 долларов за баррель) можно ожидать, что курс USD/RUB укрепится в район 71,5, а курс EUR/RUB – до уровня 81,5", — заключил Потавин.
ПРАЙМ
Лидеры стран ЕС 16 декабря решили продлить уже действующие ограничения против России на полгода — до 31 июля 2022 года.
Газета.Ru
Курс рубля при этом способен показать динамику, лучшую, чем валюты других развивающихся стран.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик оценил возможность введения санкций против РФ в сфере энергетики
Российская газета01:35
Аналитик Потавин объяснил, что могут сделать с рублем Европа и США
ПРАЙМ18:02
Самое цитируемое
Аналитик Потавин: рубль покажет лучшую динамику, чем валюты других развивающихся стран
News.ru01:30
Аналитик рассказал, что могут сделать с рублем Европа и США
РЕН ТВ23:47
Аналитик Потавин: США и ЕС не смогут ввести санкции против российских газа и нефти
Banki Loans00:55
Аналитик Потавин заверил в стабильности рубля на фоне возможных санкций Запада
ФАН18:28
Аналитик Потавин усомнился, что США и ЕС введут санкции против российской нефти и газа
РИА Новости18:17

Интересное

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно просесть из-за ухудшения внешнего фона

В США рост фондовых индексов после заседания Федрезерва сменился к закрытию торгов в четверг откатом (индикаторы потеряли 0,1-2,5%), лидировал Nasdaq (-2,5%) из-за упавших акций технологических компаний.
Финмаркет00:39

Открывший ВИЧ вирусолог объяснил важность вакцинации детей

Директор и соучредитель Института вирусологии человека Мэрилендского университета США и соучредитель Global Virus Network Роберт Галло в интервью «Известиям» в пятницу, 17 декабря, объяснил важность вакцинации детей от COVID-19.
Известия21:06

Суд в США обязал Алека Болдуина предоставить правоохранителям доступ к данным на телефоне

Правоохранительные органы в США получили ордер на изучение информации с iPhone актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера фильма «Ржавчина».
Lenta.ru21:05

Госдума расследует раскритикованный Матвиенко закон Минпросвещения об онлайн-платформах

В Государственной Думе проведут служебное расследование из-за закона об образовательных онлайн-платформах, который был отклонен Советом Федерации и вызвал критику со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова и его заместителя.
Lenta.ru02:21

Выглядеть элегантно даже на борту самолета: Анджелина Джоли практикует это сама и приучает дочь

Актриса не изменяет своему стилю даже на высоте 10 000 метров Анджелина Джоли — королева базового гардероба, которая не только наполнила его простыми и легко взаимозаменяемыми вещами, но и свела его палитру к нескольким цветам.
ELLE.ru21:45