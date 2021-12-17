В США рост фондовых индексов после заседания Федрезерва сменился к закрытию торгов в четверг откатом (индикаторы потеряли 0,1-2,5%), лидировал Nasdaq (-2,5%) из-за упавших акций технологических компаний.
Директор и соучредитель Института вирусологии человека Мэрилендского университета США и соучредитель Global Virus Network Роберт Галло в интервью «Известиям» в пятницу, 17 декабря, объяснил важность вакцинации детей от COVID-19.
В Государственной Думе проведут служебное расследование из-за закона об образовательных онлайн-платформах, который был отклонен Советом Федерации и вызвал критику со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова и его заместителя.
Актриса не изменяет своему стилю даже на высоте 10 000 метров Анджелина Джоли — королева базового гардероба, которая не только наполнила его простыми и легко взаимозаменяемыми вещами, но и свела его палитру к нескольким цветам.