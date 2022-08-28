Будьте в Плюсе

Аналитик Прохорова: интерес для инвестиций вызывают акции нефтегазовых компаний и ФосАгро

Аналитик УК "Открытие" Ирина Прохорова заявила в беседе с "Лентой.ру", что углеводороды останутся основой мировой энергетики еще, по крайней мере, в ближайшие десятилетия.
Газета.Ru
В текущих условиях интересными для инвестиций представляются акции «Лукойла» и «Татнефти».
Lenta.ru
Одновременно признаки замедления роста мировой экономики не приводят к существенным пересмотрам ожиданий в отношении будущего спроса Мировым Энергетическим Агентством и организацией ОПЕК.
Lenta.ru
Более рациональным было бы сохранение базовой цены сырья марки Urals на текущем уровне $40.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Аналитик Ирина Прохорова: углеводороды останутся основой мировой энергетики еще долгое время
NVL00:59
Аналитик Прохорова: интерес для инвестиций вызывают акции нефтегазовых компаний и ФосАгро
ПРАЙМ00:55
Аналитик Прохорова: углеводороды будут основой мировой энергетики в ближайшие десятилетия
Газета.Ru00:18
Аналитик Прохорова: углеводороды останутся основой мировой энергетики в ближайшие десятилетия
ИА SM-News00:00
Аналитик Прохорова: углеводороды останутся основой мировой энергетики еще долгое время
Lenta.ru23:30

Интересное

Газета Wiadomośc допустила продовольственный кризис в Польше из-за высоких цен на газ

Из-за высоких цен на газ в Польше могут исчезнуть продукты с полок магазинов, заявила газета Wiadomości.
Lenta.ruвчера в 16:55

Запорожская ВГА разработала план эвакуации на случай аварии на АЭС

Власти подконтрольной России части Запорожской области проработали план эвакуации населения на случай происшествий на ЗАЭС, заявил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
РБК00:40

Аналитик Зубриський предупредил об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что российских водителей ждут изменения в техосмотре с 1 сентября.
Lenta.ru21:58

Курбан Омаров порадовал 20-летнюю любимую украшениями на 9 миллионов

Кольцо и серьги с бриллиантами обошлись Курбану в 9 миллионов рублей. Но Омарову ничего не жалко для любимой.
StarHit.ru26 августа в 07:30

Reuters сообщил о заходе двух кораблей ВМС США в Тайваньский пролив

Два корабля Военно-морских сил США вошли в Тайваньский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
РБК23:49

В Сети опубликовали фотографии скопившихся на площадках автомашин LADA

Отдельные экземпляры Lada Granta тоже встречается, но куда реже.
CarsWeek.ru00:43

Сенатор Пушков выступил против поддержки президента Молдавии Санду за счет поставок газа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора, заявившего о готовности приехать в Москву на переговоры о поставках газа.
РИА Новости23:56

Bloomberg: Россия может остановить экспорт газа в ЕС на год без последствий для экономики

По оценкам эксперта, у России есть возможность получать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже тогда, когда объём поставок будет сокращаться.
RT на русском23:40

Экономист Егармин призвал смотреть на стиль сайта магазина при опасении купить подделку

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью радио Sputnik предупредил, что в интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, и рассказал, как обезопасить себя от покупки такого товара.
Газета.Ru23:04

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».
Lenta.ru17:30