Власти подконтрольной России части Запорожской области проработали план эвакуации населения на случай происшествий на ЗАЭС, заявил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что российских водителей ждут изменения в техосмотре с 1 сентября.
Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью радио Sputnik предупредил, что в интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, и рассказал, как обезопасить себя от покупки такого товара.