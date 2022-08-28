Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, глядишь и "мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
В ближайшее время ЕС столкнется с серьезными трудностями из-за санкций против России, заявил в интервью Kronen Zeitung верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко ранее рассказала журналистам, что ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Запорожской области.