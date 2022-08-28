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Аналитик Прохорова: интерес для инвестиций вызывают акции нефтегазовых компаний и ФосАгро

Углеводороды останутся основой мировой энергетики еще, по крайней мере, в ближайшее десятилетия.
Lenta.ru
Добываемые ими ресурсы сохранят свое высокую значимость для мировой экономики еще долгое время, считает аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.
Экономика сегодня
В текущих условиях интересными для инвестиций представляются акции «Лукойла» и «Татнефти».
Lenta.ru
Одновременно признаки замедления роста мировой экономики не приводят к существенным пересмотрам ожиданий в отношении будущего спроса Мировым Энергетическим Агентством и организацией ОПЕК.
Lenta.ru

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Аналитик Прохорова: углеводороды будут основой мировой энергетики в ближайшие десятилетия
Газета.Ru00:18
Аналитик Прохорова: углеводороды останутся основой мировой энергетики еще долгое время
Lenta.ru23:30
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Аналитик Прохорова: спрос на углеводороды в мировой энергетике сохранится надолго
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