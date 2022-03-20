Тем не менее, по сложившимся ценам закрытия последней торговой сессии от 25 февраля, особенно привлекательно для инвесторов выглядит следующий ряд эмитентов, рассказывает агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.
Вывозной рейс авиакомпании AZUR air из Египта в Россию отменен, Росавиация работает с авиационными властями Египта над согласованием нового рейса, сообщила в воскресенье глава Ростуризма Зарина Догузова.
Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства "Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.