Будьте в Плюсе

Аналитик Прохорова посоветовала покупать после открытия биржи акции «Татнефти»

Торги акциями на Мосбирже не проводятся третью неделю подряд.
РИА Новости
Тем не менее, по сложившимся ценам закрытия последней торговой сессии от 25 февраля, особенно привлекательно для инвесторов выглядит следующий ряд эмитентов, рассказывает агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.
ПРАЙМ
Около 70% продукции, представленной “Детским миром”, производится в Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеш.
РИА Новости
Pixabay.com Ранее ИА SM-News сообщало, что экономисты РФ заявили о падении доллара ниже 100 рублей.
ИА SM-News

Подробнее о событии

Аналитик Прохорова рекомендует покупать после открытия биржи акции «Татнефти»
ИА SM-News03:15
Аналитик Прохорова посоветовала покупать после открытия биржи акции «Татнефти»
РИА Новости20:47
Эксперт Прохорова: после открытия фондового рынка может быть выгодно купить некоторые активы
ПРАЙМ20:03
Показать все источники

Интересное

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 военных и иностранных наемников под Житомиром

В Минобороны заявили, что ВС России нанесли ракетный удар по украинскому центру подготовки специальной операции под Житомиром.
Газета.Ru04:07

Минтруд: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%

В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.
РБКвчера в 11:46

RTBF: в Бельгии автомобиль врезался в толпу, погибли четыре человека

Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF.
РИА Новости04:06

СНБО Украины приостановил деятельность оппозиционных партий на время военного положения

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность оппозиционных политических партий на время военного положения.
Lenta.ru00:46

Президент Финляндии Ниинисте: вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе

Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial Times.
РИА Новости03:36

Володин назвал целью России на Украине спасение людей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель России на Украине состоит в спасении людей и демилитаризации, США же всегда находятся там, где есть их экономические интересы.
ТАСС03:00

Le Monde: спецоперация на Украине может навсегда изменить мировую экономику

Французское издание Le Monde предположило, что спецоперация России на Украине может привести к необратимым изменениям в мировой экономике, которая еще не восстановилась от последствий коронавируса.
Газета.Ru00:51

Тодоренко подтвердила вторую беременность на шоу «Маска»

Ранее «ФедералПресс» писал, что Тодоренко чуть не потеряла работу на НТВ. 9 февраля она должна приступить к съемкам на шоу «Маска».
ФедералПресс04:31

Премьер Мишустин распорядился предоставить субсидии компаниям, берущим на работу молодежь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, господдержку в виде субсидий.
РИА Новости03:03

Сдавшийся без боя майор ВСУ объяснил свое решение нацистским режимом Украины

В настоящее время балом в Украине правит нацистский режим.
NVL02:46