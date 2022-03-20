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Аналитик Прохорова посоветовала покупать после открытия биржи акции «Татнефти»

Торги акциями на Мосбирже не проводятся третью неделю подряд.
РИА Новости
Тем не менее, по сложившимся ценам закрытия последней торговой сессии от 25 февраля, особенно привлекательно для инвесторов выглядит следующий ряд эмитентов, рассказывает агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.
ПРАЙМ
Около 70% продукции, представленной “Детским миром”, производится в Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеш.
РИА Новости
Pixabay.com Ранее ИА SM-News сообщало, что экономисты РФ заявили о падении доллара ниже 100 рублей.
ИА SM-News

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Аналитик Прохорова советует покупать после открытия биржи акции «Татнефти»
Kazanfirst.ru11:37
Аналитик посоветовала покупать после открытия торгов на Мосбирже акции «Татнефти»
Татар-информ06:04
Аналитик Прохорова рекомендует покупать после открытия биржи акции «Татнефти»
ИА SM-News03:15
Аналитик Прохорова посоветовала покупать после открытия биржи акции «Татнефти»
РИА Новости20:47
Эксперт Прохорова: после открытия фондового рынка может быть выгодно купить некоторые активы
ПРАЙМ20:03

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