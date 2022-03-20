Тем не менее, по сложившимся ценам закрытия последней торговой сессии от 25 февраля, особенно привлекательно для инвесторов выглядит следующий ряд эмитентов, рассказывает агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова .