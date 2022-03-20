Тем не менее, по сложившимся ценам закрытия последней торговой сессии от 25 февраля, особенно привлекательно для инвесторов выглядит следующий ряд эмитентов, рассказывает агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.
Администрация шанхайского Disneyland объявила о временной приостановке работы парка развлечений с 21 марта из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мегаполисе, где в последнее время наблюдается стремительный рост числа бессимптомных носителей ковида.