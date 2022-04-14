23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести газовые контракты на оплату в рублях с недружественными странами, которые ввели против Москвы санкции после начала спецоперации на Украине.
Польская энергетическая компания PGNiG оспорила вердикт суда ЕС, который в феврале отклонил жалобу польской стороны на решение Еврокомиссии (ЕК), согласившейся на предложения "Газпрома" по избеганию нерыночных практик.
"Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур", - сказал Кириллов.
"Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.