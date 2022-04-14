Будьте в Плюсе

Аналитик Рыков рассказал о низких шансах Колумбии заменить Россию на рынке энергоресурсов

Шансы Колумбии заменить Россию на рынке энергоресурсов в разговоре с «Лентой.ру» оценил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
Lenta.ru
Трудности с обеспечением Европы углеводородами из Колумбии связаны не только с логистическими проблемами, но и с отсутствием необходимой инфраструктуры.
Lenta.ru
Газ, нефть и уголь Колумбия поставляет в страны Южной Америки и Азию.
Lenta.ru
23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести газовые контракты на оплату в рублях с недружественными странами, которые ввели против Москвы санкции после начала спецоперации на Украине.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик оценил шансы Колумбии заменить поставки российской нефти в Евросоюз
Московский Комсомолец08:41
Аналитик Рыков рассказал о низких шансах Колумбии заменить Россию на рынке энергоресурсов
Lenta.ru06:39
Показать все источники

Интересное

ФСБ сообщила об обстреле с Украины погранпункта в Брянской области

«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области», — говорится в сообщении.
РБК07:26

В Белом доме сообщили, что никаких контактов Путина и Байдена «на горизонте» пока нет

Контакты между президентом США Джо Байденом и главой российского государства Владимиром Путиным в ближайшем будущем не планируются.
ТАСС08:47

Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей

Президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей.
RT на русском07:57

Евсеев объяснил, как не допустить поставки оружия НАТО на Украину

Военный специалист Владимир Евсеев предложил способ, как пресечь поставки американского и натовского оружия на Украину.
Южный Федеральный08:17

МО РФ назвало граждан США и ЕС, причастных к военно-биологическим программам на Украине

Минобороны РФ опубликовало очередной список должностных лиц США и Евросоюза, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине.
ТАСС08:23

Самолет ВВС США заметили возле загоревшегося после детонации боезаряда крейсера «Москва»

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар.
Lenta.ru04:55

PGNiG оспорила решение суда ЕС, отклонившего жалобу к ЕК по обязательствам «Газпрома»

Польская энергетическая компания PGNiG оспорила вердикт суда ЕС, который в феврале отклонил жалобу польской стороны на решение Еврокомиссии (ЕК), согласившейся на предложения "Газпрома" по избеганию нерыночных практик.
ТАСС08:39

ВС РФ обнаружили в Херсонской области беспилотники для распыления биологических рецептур

"Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур", - сказал Кириллов.
ТАСС08:22

Зеленский потребовал у Еврокомиссии семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц

"Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости06:48

Минобороны: пожар на крейсере «Москва» локализован

Минобороны России сообщило, что открытого горения на пострадавшем вчера флагманском крейсере «Москва» нет.
Коммерсантъ05:55