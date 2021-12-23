Будьте в Плюсе

Аналитик Шульгин: американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой

Эксперт заявил, что не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты. Он добавил, что в настоящее время доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют.В источнике

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Экономист оценил позицию доллара США на мировом валютном рынке
РЕН ТВ20:47
Экономист Шульгин оценил позицию доллара США на мировом валютном рынке
Газета.Ru19:50
Аналитик Шульгин: американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой
Lenta.ru18:50
Эксперт Шульгин усомнился в возможности отказа от доллара во всем мире
РИА Новости18:17
Инвестиционный стратег Шульгин не видит предпосылок «обнуления» позиций доллара в ближайшие годы
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