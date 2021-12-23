Эксперт заявил, что не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты. Он добавил, что в настоящее время доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют.В источнике
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В новом году право на страховую пенсию будут у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, рассказала агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.