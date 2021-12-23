Эксперт заявил, что не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты. Он добавил, что в настоящее время доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют.

РЕН ТВ РЕН ТВ Газета.Ru