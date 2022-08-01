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Аналитик Шульгин: доллар укрепился к рублю благодаря налоговому периоду

Как рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, рост доллара обусловлен в числе прочих причин окончанием июльского налогового периода.
ПРАЙМ
"По итогам минувшей недели доллар укрепился к рублю на 7,6%, по итогам июля валюта США укрепилась на 19,8%, прервав четырехмесячную серию снижения", — напомнил эксперт.
ПРАЙМ
Также видны признаки увеличения объемов параллельного импорта, которые сильнее давят на рубль после упрощения процедур декларирования для импортеров, а также обнуления некоторых пошлин в рамках ЕАЭС.
ПРАЙМ
Новость о том, что Мосбиржа с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран, также оказывала давление на рубль.
SIA.ru

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