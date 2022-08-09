Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.
Бывший американский советник министра обороны и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённым Штатам не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооружённого конфликта с КНР из-за поставок вооружения на Украину.
Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева (Ташкента) к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».