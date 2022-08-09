Будьте в Плюсе

Аналитик Шульгин допустил ослабление доллара из-за данных о потребительской инфляции в США

Одним из факторов, который повлияет на динамику курса доллара, станут данные по потребительской инфляции в США (CPI), которые опубликуют в среду в 15:30 мск.
РИА Новости
Динамика цен на товары в США повлияют на укрепление или ослабление национальной валюты.
Lenta.ru
В июне ожидалось, что индекс потребительских цен в США вырастет на 8,8 процента, однако показатель достиг 9,1 процента.
Lenta.ru
«Слабость доллара будет более заметной, если цифры по CPI окажутся существенно ниже прогноза. Например, на уровне 8,5 процента или еще ниже», — допустил аналитик.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, из-за чего может скоро просесть курс доллара
Deita.ru22:15
Аналитик назвал фактор, который совсем скоро может ослабить доллар
Профиль19:18
Аналитик Шульгин допустил ослабление доллара из-за данных о потребительской инфляции в США
Lenta.ru18:37
Аналитик Шульгин заявил о влиянии данных по потребительской инфляции в США на доллар
РИА Новости18:15
Этот курс доллара заставит расплакаться: что будет с американской валютой
Sputnik Таджикистан7 августа в 15:20

Интересное

МИД счел памятную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию

По словам дипломата, все речи участников церемонии были посвящены «раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием».
РБКвчера в 16:05

Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют Россию в минировании территории Украины

Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.
РИА Новости22:02

С 12 августа начнется закрытое тестирование игры Warhammer 40,000: Darktide

С 12 августа стартуют закрытые технические тесты новой игры Warhammer 40000: Darktide, которые проведет шведский разработчик Fatshark.
Геймерпоствчера в 13:10

Остановлена прокачка нефти в Европу из России через Украину

Транзит российской нефти через Украину в Европу по южной ветке трубопровода "Дружба" был остановлен 4 августа.
Российская газетавчера в 13:28

Новый седан ВАЗ-2115 «Самара» 2022 года показали на фоторендерах

В сети появились первые фоторендеры нового седана ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 модельного года.
Tver-portal.ru21:24

Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
РИА Новости17:25

Глава Минэнерго Болгарии допустил возобновление поставок газа из России

«Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» в конце апреля из-за неоплаты топлива в рублях.
Коммерсантъ20:12

РИА Новости: Минобороны объяснило взрывы в Крыму нарушением противопожарного режима

Причины ЧП выясняются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за взрывов погиб один человек.
Lenta.ruвчера в 11:46

TAC: США не хватит оружия в случае вооружённого конфликта с Китаем

Бывший американский советник министра обороны и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённым Штатам не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооружённого конфликта с КНР из-за поставок вооружения на Украину.
RT на русском21:00

Экс-министру ДНР Ташкенту дали 3,5 года колонии за мошенничество

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева (Ташкента) к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
РБК19:57