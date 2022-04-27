Оборонные фирмы США выразили опасения Пентагону из-за поставок вооружений Киеву, поскольку наращивание производства может оставить их с невостребованным оружием при изменении ситуации на Украине, передает Reuters.
Мошенническая схема с рассылкой фишинговых писем обрела второе дыхание: теперь потенциальным жертвам для получения "денежного приза" предлагают разослать друзьям приглашение поучаствовать в лотерее, а затем получить свой "выигрыш", скачав специальное приложение для Android, сообщили РИА Новости специалисты компании Angara Security.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал решение нынешнего главы государства Джо Байдена подержать идею ограничить право вето в ООН из-за "злоупотреблений" России.