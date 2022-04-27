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Аналитик Шульгин допустил повышение ставки ФРС США на 50 базисных пунктов в мае

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что инфляция в США бьет рекорды за 40 лет.
Lenta.ru
Администрация Белого дома уже заявила о том, что разрешит продажу бензина с высоким содержанием этанола в жаркие летние месяцы, чтобы снизить цены на заправке.
ПРАЙМ
Однако зерновые, из которых производится этанол, тоже могут подорожать вследствие спецоперации на Украине.
РИА Новости
Телеканал CNBC заявил, что в мае ФРС намерена повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,75-1 процента годовых.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, как ФРС США будет сдерживать инфляцию
ИА Красная Весна21:42
Аналитик Шульгин допустил повышение ставки ФРС США на 50 базисных пунктов в мае
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Экономист Шульгин предположил, на что готовы США ради борьбы с инфляцией
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Специалист Шульгин объяснил, на что готовы США ради борьбы с инфляцией
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Эксперт Шульгин: в мае ФРС США может повысить ставку на 50 базисных пунктов
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Аналитик Шульгин: США будут поднимать ставку и разбавлять бензин этанолом, чтобы унять инфляцию
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